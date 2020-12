Totaal aantal actieve coronagevallen in Suriname nog maar 6

In Suriname is het totaal aantal actieve COVID-19 gevallen de afgelopen 24 uur weer iets afgenomen. Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Op dit moment bedraagt het totaal aantal actieve gevallen slechts 6. Het afgelopen etmaal is er 80 keer getest op het gevreesde coronavirus. Hieruit is maar 1 nieuw geval naar voren gekomen en wel in Paramaribo. Ook het aantal personen in het ziekenhuis is iets afgenomen.

In Suriname lijkt het dus goed te gaan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Curaçao. Daar is het reisadvies verzwaard van geel naar oranje. Dat wil zeggen dat er alleen noodzakelijke reizen ondernomen mogen worden.