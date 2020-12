Homokoppel vecht op straat om geld na pensionbezoek op fiets

Een opmerkelijk bericht uit Suriname: een kamermoment tussen twee mannen is na afloop onderweg naar huis op de fiets, geëindigd in een vechtpartij om geld. De een probeerde de andere te beroven van SRD 9.000 die hij bij zich had. Het voorval vond plaats aan de Vierkinderenweg in het district Wanica.

Eén van de mannen, het latere slachtoffer, had SRD 9000 gewonnen met een gokspel. Hij was zo blij en belde zijn vriend op om hem het te vertellen. De vriend vroeg hem toen waar hij zich bevind, want hij wilde thuis op bezoek komen. Het slachtoffer gaf toen aan dat hij op een feest was en niet wist hoe laat hij thuis zou zijn. Hij hield zijn vriend voor dat hij later kon komen. De vriend ging toch meteen naar de woning en wachtte op het slachtoffer.

Na enkele uren kwam het slachtoffer thuis aan en zag dat zijn vriend op hem wachtte. De vriend zei op een gegeven moment dat hij seks met hem wilde hebben en zij gingen op de fiets naar een pension. Na het pensionbezoek reden zij terug naar huis. Het slachtoffer reed. Hij had een grijs tasje bij zich waarin hij het geld had gezet.

Op de hoek van de Indira Gandhi- en de Vierkinderenweg zagen zij op een bepaald moment een politieauto langsrijden. De homovriend zei toen aan het slachtoffer dat hij bang is voor de politie en vroeg hem toen om in de Vierkinderenweg te rijden. Het slachtoffer weigerde eerst, maar sloeg daarna toch af in de weg. Op een bepaald moment stapte de vriend af van de fiets en greep naar de grijze tas van het slachtoffer. De vriend wilde het geld omdat hij vond dat vanwege de relatie hij ook recht op heeft.

Het tweetal raakte in een gevecht met elkaar. Een bewaker nabij zag het voorval en wist erger te voorkomen. Hij haalde beide mannen uit elkaar. De vriend had tijdens de vechtpartij een gasbuks tevoorschijn gehaald en het slachtoffer ermee bedreigd. Na de daad gooide hij het wapen in de goot. De politie die ingeschakeld was arriveerde snel ter plaatse en trof beide mannen aan. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het bureau. De gasbuks is in de goot aangetroffen en in beslag genomen.