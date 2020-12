Sportzaken doet aan capaciteitsversterking middels basiscursus atletiek

Het Onderdirectoraat Onderzoek Informatie en Kadervorming (OIK) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport doet aan capaciteitsversterking middels basiscursus atletiek. Deze cursus wordt in samenwerking met de Surinaamse Atletiek Bond (SAB) verzorgd onder leiding van de Cubaanse coach Orial Hernandez. Hierbij zullen 17 sportleiders van het onderdirectoraat Recreatie en Sport (R&S) en 3 community sporters uit het district Para de 7-daagse cursus volgen op het Willebrord Axwijk-sportcomplex meer bekend als Sosis.

Waarnemend directeur Gordon Touw Ngie Tjouw van Sportzaken, die de openingstoespraak namens minister Gracia Emanuel verrichte is zeer ingestemd met deze cursus. Decentralisatie in de sport komt volgens de sportdirecteur tot uiting middels deze zevendaagse cursus. “We starten in Paramaribo en zullen onze vleugels verder uitbreiden naar de verre districten. Suriname bruist van potentie op het gebied van atletiek. Op dit moment hebben we olympisch en jeugd olympisch goud op het onderdeel. Met deze cursus zullen wij van het ministerie en de stakeholders instaat zijn om nieuw talent te ontdekken en te vormen. De basiscursus atletiek is een goede stap, richting succes voor ons als natie”.

De onderdirecteuren Carolina Vera Vera en Maikel Klein respectievelijk van OIK en R&S drukte de cursisten op het hart om effectief en efficiënt om te gaan met de sport. “Sport is een wetenschap, investeer in je zelf en wordt een wetenschapper in de sport”. Als sportleider van het ministerie van ROS hebben jullie de taak om de huidige en toekomstige atleten zoveel mogelijk effectief en efficiënt te begeleiden en te vormen. Na jullie zullen de overige 240 sportleiders ook opgeleid worden in 2021.

Volgens Dennis Mac Donnald voorzitter van de Surinaamse Atletiek Bond voelt hij zich geroepen om samen te werken met het voornoemd ministerie in het belang van de sport decentralisatie. Jaren terug deed Hernandez coach tevens bestuurslid van de SAB een beroep op de bond om opleidingen aan te bieden aan Surinamers die verder een bijdrage willen leveren aan de professionalisering van de atletieksport in ons land. “We starten vandaag met 20 en we zullen door gaan waar de overheid niet in kan komen, komen wij in met onze expertise en skills”. “Cursisten blijft u bewegen en participeert u actief tijdens de lessen want trainingen verzorgen kost allemaal geld, we kijken uit naar het resultaat en laat dit een winst zijn”.

De cursus wordt op 19 december 2020 afgerond met een praktisch examen. De certificaten zullen op 22 december door minister Emanuel uitgereikt worden aan de participanten.