VIDEO: Coca-Cola Christmas Caravan in Suriname dit jaar korter

Het is weer zover: we naderen de mooiste periode van het jaar. Natuurlijk is kerst voor Fernandes Bottling Company geen kerst zonder de verlichte Coca- Cola trucks of zonder Santa. De Coca-Cola Christmas Caravan is dit jaar echter korter vanwege de COVID-19 maatregelen in Suriname

Christmas Caravan rijdt van 3 december tot en met 14 december, met uitzondering van 9 december. De caravan rijdt door de straten van in Paramaribo, Wanica, Sarammacca, Commewijne en Para en vertrekt dagelijks om 18:00 uur vanuit Fernandes Bottling met 6 verlichte trucks.

“Helaas als gevolg van de Covid-19 beperkingen en beperkte aantal trucks kunnen onze gewaardeerde collegas niet meerijden dit jaar. Wij hopen volgend jaar deze traditie weer voort te zetten. Blijf ons volgen via Facebook en via de website voor de routes en overige updates van de campagne” meldt het bedrijf.

Twee filmpjes van de caravan: