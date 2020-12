ACT-Suriname aan de slag met Amazonia 2.0

Amazon Conservation Team-Suriname zal de komende periode putten uit resultaten van het Amazonia 2.0 project om de overheid en lokale gemeenschappen te helpen om meer successen te behalen in de strijd tegen ontbossing. Het Amazonia 2.0 project wordt uitgevoerd in Suriname, Guyana, Colombia, Brazilie, Ecuador en Peru en heeft als doel gemeenschappen te versterken om hun eigen gebied effectief te monitoren en beheren.

Ontbossing gaat in de landen Guyana, Colombia, Brazilië, Ecuador en Peru en ook in Suriname sneller dan waarop controle en adaptief optreden afgestemd is. De Engelse krant The Guardian meldde maandag 30 november zelfs dat een gebied zeven keer zo groot als Londen verloren is gegaan aan ontbossing in het afgelopen jaar in Brazilië. De strijd tegen klimaatverandering lijkt daardoor steeds meer een zinloze te worden, tenzij er nu stappen worden genomen om het bos te behouden.

ACT-Suriname is daarom een samenwerking aangegaan met Guyana, Colombia, Brazilie, Ecuador en Peru bij de uitvoering van het regionaal project Amazonia 2.0, dat als doel heeft ontbossing tegen te gaan, door lokale gemeenschappen skills bij te brengen om zo de eigen toekomst van hun gebied en daarmee die van de wereldgemeenschap veilig te stellen. Hoewel dit project reeds twee jaren in uitvoering is, zijn Suriname en Guyana pas in maart 2020 midden in de COVID-19 pandemie toegetreden tot het consortium van de zes voornoemde landen.

Alejandra Salazar die projectcoördinator is van het Amazonia 2.0 project in Suriname zegt dat er zes rapporten zijn geschreven aan de hand van onderzoekingen die zijn gedaan met als doel ons bos te behouden. “We zien dat de erkenning van grondenrechten van inheemse en tribale gemeenschappen een belangrijke voorwaarde is om ontbossing tegen te gaan”.

Volgens haar is ook belangrijk dat gemeenschappen die in het binnenland leven, gaan nadenken over wat te doen met hun verkregen rechten wanneer ze het eenmaal hebben. “Het Amazonia 2.0 project laat zien hoe het in andere landen zoals Brazilië en Guyana eraan toe is gegaan voor wat de grondenrechten betreft. We zien in onze lessons learned het effect dat de erkenning heeft gehad op de gemeenschappen aldaar”, aldus Salazar.

ACT-Suriname is van plan om in het komend jaar de bevindingen uit de zes rapporten te delen met de overheid en de lokale gemeenschappen. “We zijn al lange tijd in dialoog met de overheid die ons wel vaker benaderd heeft voor het demarqueren van de gebieden van de inheemsen en tribale volkeren. Het proces om de vakministeries af te lopen is ingezet om in het verlengde van eerdere plannen voor demarcatie, geïnformeerd te worden over de huidige inzichten van de overheid.

Ook in verschillende delen van het binnenland zijn we bezig de gemeenschappen te voorzien van de nodige input zodat zij in staat zijn hun gebied naar eigen inzichten duurzaam in te richten en te beheren. De bedoeling is dat de gedane onderzoekingen ondersteunend werken naar de overheidsiniatieven en die van de gemeenschappen toe”, aldus de project coördinator. ACT-Suriname tracht de bevindingen breed te delen, zodat die waar relevant worden meegenomen in het traject van verruiming van lokale betrokkenheid en besluitvorming van bosbeheer en bosgebruik. In initiële presentaties met overheidsinstanties zijn synergiën geïdentificeerd met het bosbeleid van Suriname.

Amazonia 2.0 is een regionaal samenwerkingsinitiatief dat wordt gefinancierd door de Europese Unie en geïmplementeerd sinds 2017 onder de coördinatie van IUCN Zuid-Amerika in samenwerking met IUCN Brazilië, Fundación Natura (Colombia), Fundación EcoCiencia (Ecuador), ECO REDD (Peru), en in 2020 vergezeld door Amazon ConservationTeam – Suriname en de Amerindian Peoples Association of APA (Guyana).