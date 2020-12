Verdachte brandstichting sleepwagen gekapt en beschoten

De man die verdacht wordt van het in brand steken van een sleepwagen van zijn buurman een paar dagen terug, is vanmorgen gekapt en beschoten door drie mannen. Op de foto wordt hij zwaargewond en in kritieke afgevoerd door ambulancepersoneel. Dit gebeurde op een perceel aan de Tout Lui Fautkanaalweg, niet ver van waar de eigenaar van de sleepwagen woont.

De eigenaar van de sleepwagen was ook ter plaatse en is in belang van het verdere onderzoek meegenomen door de politie van Houttuin. Volgens omstanders werd de vermoedelijke verdachte hardhandig aangepakt door de drie mannen. Ze waren gewapend met diverse steekwapens en een jachtgeweer.

Familieleden en omstanders waren niet te spreken over de mishandeling, vermoedelijk in opdracht van de ondernemer. Ook het feit dat de ambulance langer dan een half uur met de gewonde man ter plaatse was, terwijl de man er erg aan toe is.