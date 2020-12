55-jarige drugsverkoper aangehouden bij politie-inval in woning

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade, bijgestaan door leden van de Narcotic Intelligence Unit (N.I.U), hebben op woensdag 2 december een inval gepleegd op een woonadres in het district Commewijne.

Daarbij is de 55-jarige R.A. aangehouden op verdenking van drugsverkoop, meldt het Korps Politie Suriname.

Tijdens een veiligheidsfouillering zijn er vier wikkels cocaïne in zijn broekzak aangetroffen en 61 wikkels in zijn voertuig. De drug is door de politie in beslag genomen.

R.A. heeft toegegeven dat hij drugsgebruiker en verkoper is. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.