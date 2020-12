Douanier schiet vermoedelijke verdachte neer na beroving en wordt aangehouden

Vier mannen gewapend met vuistvuurwapens hebben vanmiddag rond 15.30u drie personen beroofd op de hoek van de Afiaba en de Nieuw-Domineestraat in Suriname. De rovers hebben daarbij alle sieraden en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers buitgemaakt.

Een van de slachtoffers is een douanier. Bij het vluchten zag hij kans zijn vuistvuurwapen uit zijn auto te halen, waarmee hij de achtervolging inzette. Hij zou een van de vermoedelijke verdachten hebben gezien en begon op hem te schieten. De roofverdachte werd daarbij geraakt.

De politie, die inmiddels was ingeschakeld en aanwezig was op locatie, zag de douanier die vervolgens onder schot werd gehouden door de agenten. Ze namen zijn wapen in beslag en de douanier werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in verband met het onderzoek in deze zaak.

De vermoedelijke verdachte heeft een schotwond opgelopen aan zijn linkerarm. Hij werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of hij in verzekering wordt gesteld. Onderzoek moet nog uitwijzen of hij daadwerkelijk betrokken was bij de beroving of dat hij onschuldig is.

De gewonde man beweerd namelijk niets af te weten van de beroving en zegt dat hij van het het werk kwam. Onderzoek moet nu uitwijzen of hij daadwerkelijk een van de vier verdachten is. De drie andere verdachten zijn voortvluchtig. De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.