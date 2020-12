In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 93 coronatesten uitgevoerd. Hieruit zijn 0 besmette gevallen naar voren gekomen. Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in quarantaine het afgelopen etmaal iets is afgenomen en wel van 1.432 naar 1.264. Het aantal actieve COVID-19 gevallen is gelijk gebleven op 15.