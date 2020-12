Districtscommissaris Saramacca voert onderhoud met minister Openbare Werken

Op dinsdag 1 december heeft er een onderhoud plaatsgevonden tussen districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca en minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken.

Er is gesproken over de problemen in het district Saramacca in het algemeen en in het bijzonder:

Afkalving van de weg te Misgunst, Saramaccaweg.

Openstellen Mr. P. Chandisshawweg na de rehabilitatie van de weg voor vrachtverkeer.

Wagenpark versterking commissariaat.

Deplorabele situatie van de infrastructuur van de Uitkijkpolder.

Problemen rondom gebeuren Oryza, te Uitkijkpolder.

De rol van het ministerie in het district in het algemeen.

Er is overeengekomen op een nader te bepalen tijdstip weer bij elkaar te komen. Er moeten een aantal zaken nader worden uitgewerkt.