Surinaamse Joan Nunnely grootste stijger kandidatenlijst D66

De in Paramaribo geboren Joan Nunnely is door de leden van D66 flink hoger gezet op de kandidatenlijst van D66. Waren Paul van Meenen en Mpanzu Bamenga in 2017 de sterkste stijgers met 2 plaatsen winst, stijgt Joan nu maar liefst 5 plaatsen op de definitieve lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

“Ik voel me enorm gedragen en gewaardeerd door de leden. Mijn stijging op de lijst is winst voor alle vernieuwers en laat zien dat leden veelal progressiever en minder angstig zijn dan de mensen die de status quo willen behouden. Onze leden hebben gekozen voor lef, voor iemand die weet wat het is om haar plekje te moeten bevechten. Voor iemand die niet opzij gaat als anderen wijken. Ook zie ik deze stijging als waardering voor wat ik de afgelopen jaren als bestuurslid heb gedaan.

Niet gehoord

Natuurlijk heeft de eerdere positie even slikken maar ik ben er de persoon niet naar om achterom te kijken. Ik heb me de afgelopen weken gefocust op de stip op de horizon. Op een zonnige toekomst. Een toekomst waar mensen die zich niet altijd gehoord voelen, een stem hebben. Waar dappere mensen opkomen voor hen die de wegen niet altijd kennen. Waar mensen niet worden uitgesloten maar worden uitgenodigd. Gestimuleerd om mee te doen. Waar je wordt gewaardeerd wat je kunt en minder nadruk ligt op wat je niet kunt.

Inclusieve arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is mijn specialisatie. Ik wil zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt waar ruimte is voor jongeren en mensen met een beperking. Waar geen ruimte is voor pesterijen of discriminatie van LHBTi’ers. Waar afkomst, opleiding en rijkdom geen beperking is maar een vertrekpunt voor een mooie carrière. Daar wil ik me voor inzetten. Daarvoor vraag ik jullie steun.”