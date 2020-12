Winkelier die gewond raakte bij beroving supermarkt overleden

Een Chinese winkelier, die op 20 november zwaargewond raakte bij een beroving van een supermarkt, is vanmorgen in het ziekenhuis overleden. De supermarkt aan de Helena Christinaweg in Suriname, werd overvallen door de gebroeders R.O. (29) en de 27-jarige Q.O. Het slachtoffer kwam aanrijden terwijl zijn zoon door de twee verdachten werd mishandeld.

Hij probeerde zijn zoon hulp te helpen maar werd door de twee verdachten aangevallen en vervolgens mishandeld. Hij werd enkele malen met een lege krat en een stok op zijn hoofd geslagen, waardoor hij een barstwond opliep en bewusteloos raakte. Per ontboden ambulance werd hij afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand opgenomen op de Intensive Care van de ziekeninrichting. Vandaag overleed de man aan zijn verwondingen.

De daders werden na het voorval aan de Poerwodadiweg ter hoogte van de De Craneweg in hun vluchtauto klemgereden door de Surinaamse politie. Het vermoeden bestaat dat de broers O. meerdere strafbare feiten op hun naam hebben staan. Ze zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.