Centraal Suriname Natuurreservaat vandaag 20 jaar op UNESCO Werelderfgoedlijst

Het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR), welke werd ingesteld bij het Staatsbesluit van 1998 no 65, staat vanaf 2 december 2000 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Vandaag 2 december 2020 is het precies 20 jaar. ’s Lands grootste natuurreservaat is ook een natuur erfgoed.

CSNR is het grootste natuurreservaat van Suriname en een van de grootste beschermde tropische regenwouden ter wereld. Het reservaat beslaat een oppervlakte van 1,6 miljoen ha. oftewel 16000km², hetgeen overeenkomt met 10% van de oppervlakte van Suriname.

Er bestaat een grote diversiteit aan plant- en diersoorten in het gebied door een grote verscheidenheid aan ecosystemen. Men vindt hier zowel laaglandregenbos als bergketens., waaronder de hoogste berg in Suriname, de Tafelberg (1026 meter), die in Suriname het enige overblijfsel is van de Roraimazandsteenformatie, en het Duivelsei, een rotsblok dat balanceert op de rand van een bergtop.

In dit natuurreservaat komen dierenpopulaties voor die typisch zijn voor het Hoogland van Guyana en waarvan sommige wereldwijd bedreigd zijn, zoals de jaguar, het reuzengordeldier, de reuzenotter, de tapir, de luiaard, alle 8 apensoorten van Suriname, de harpijarend en de kleurrijke oranje rotshaan.

Ook cultureel erfgoed van de inheemsen die vroeger in het gebied hebben gewoond in in dit gebied te vinden. Het is verboden om zonder toestemming van Natuurbeheer het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) ook te betreden.

Ons land heeft op 23 oktober 1997 dit verdrag geratificeerd en heeft zich daarmee verplicht gesteld om alle in Suriname voorkomende Werelderfgoed monumenten te beschermen, te behouden en regelmatig verslag uit te brengen over de conditie van de monumenten.