BOG houdt drive- thru uitreiking

Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Deze training georganiseerd door het ministerie, met name het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO), had niet alleen als doel het toereiken van basisvaardigheden voor hulpverleners bij het begeleiden van mensen tijdens de COVID-19 periode, maar ook hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen. Deze onlinetraining duurde twee weken. De uitreiking van de certificaten vond 1 december plaats op het complex van het BOG.

Twee maanden geleden heeft de virtuele launch plaatsgevonden van de training, waarbij diverse instellingen in Suriname zoals het Elsje Finck-Sanichar College COVAB (EFS College COVAB) en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) waren uitgenodigd. Na de launch konden ge√Įnteresseerden zich via mail opgeven voor de training. Naast het personeel van het Elsje Finck-Sanichar College COVAB (EFS College COVAB), het AZP en het BOG hebben ook andere instellingen zoals het Korps Penitentiaire Ambtenaren, enkele zorginstellingen, de Medische Zending, Esculaap en Mantelzorgers deelgenomen aan de training.

De training bestond uit 200 deelnemers, waarvan minder dan 100 de toets hebben afgelegd. Het is de bedoeling dat er een vervolg training georganiseerd wordt.