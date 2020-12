Groothandel verkoop vuurwerk gestart in Suriname

In Suriname is op dinsdag 1 december de groothandel verkoop van vuurwerk gestart. De verschillende vuurwerkimporteurs zijn druk bezig hun winkels te bevoorraden. Nog niet allemaal hebben hun lading of gehele lading ingeklaard.

De vuurwerkimport is dit jaar enorm afgenomen. Tot op dit moment zijn er ruim 20 containers ingeklaard. Vorig jaar bedroeg het aantal aan het eind van de vuurwerkperiode 61. De importeurs mogen tot en met 31 december vuurwerk binnenhalen. Vorig jaar waren er rond deze periode reeds ruim 50 containers binnengebracht.

De verkoop aan consumenten en de afsteekperiode begint na de Kerstdagen. Tijdens de officiƫle afschietperiode van 2019 zijn in totaal 10 vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Het jaar ervoor waren er ook 10 personen gewond geraakt door vuurwerk.