Opinie: ‘Bouterse een puppet en lafbek’

[INGEZONDEN] – De opruiende, haatzaaiende en racistische uitspraken gedaan door ex-legerleider tevens ex-president Desi Bouterse, om de macht over te nemen middels wapens zijn vrij ernstig. Ik denk dat hij de grootste ‘denkfout’ van zijn leven maakt om jongeren aan te zetten tot geweld. Volgens mij gaat hij ervan uit dat hij nog legerbevelhebber is. Door zijn uitspraken is de rechtsstaat met de voeten getreden. Het moet tot Bouterse goed doordringen dat wij niet meer leven in de dictatoriale periode van 1980-1987.

Bouterse kan het niet verkroppen dat hij en zijn kornuiten de verkiezingen van 25 mei 2020 grandioos hebben verloren, zijn 3e termijn om president te worden is in rook opgegaan. Bouterse is van 34.000 stemmen teruggevallen naar 15.000 stemmen, dat is een vreselijke afgang. Die vreselijke afgang betekent het begin van het einde tijdperk Bouterse.

Nu Bouterse niet meer aan de macht is zet hij jongeren aan tot ongehoorzaamheid en geweld. Volgens hem moeten de jongeren naar de macht grijpen middels wapens. En als de jongeren niet naar de macht willen grijpen, zegt Bouterse, moeten ze als puppet door het leven gaan. Ik kan u wel zeggen dat hij zelf geen wapens gaat opnemen tegen de regering, want hij zelf is een grote puppet en lafbek.

Het vuile werk laat Bouterse altijd doen door anderen, hij krijgt dan geen schuld, want hij lijdt aan het ‘a no mi syndroom’. Bouterse en zijn kornuiten zijn in het nauw gedreven, dus de grote kat maakt nu rare sprongen. Ik ben ervan overtuigd dat onze jongeren zich niet gaan lenen om het vuile werk voor Bouterse te doen. Laat mij duidelijk zijn, Bouterse en zijn kornuiten moeten durven met geweld de wettige regering omver te werpen, het volk van Suriname zal gelijk afrekenen met deze paarse bende.

De oproep van Bouterse om de macht met geweld over te nemen moet mede in het licht gezien worden van het 8 december strafproces, hij wil niet naar de gevangenis; Bouterse wil ook niet dat de vele corruptiegevallen die tijdens zijn het bewind gepleegd zijn, onderzocht worden.

Maar de corruptiebeerput van de NDP gaat langzaam maar zeker wijd open met een ondraaglijke stank. Het Openbaar Ministerie is voortvarend bezig om alle corruptiegevallen te onderzoeken en daarvoor is Bouterse en zijn kornuiten vreselijk bang. Stap voor stap sluit het net zich rond Bouterse en zijn kornuiten.

Idris Naipal