SLM Boeing 777 in Duitsland, vliegt vrijdag terug naar Suriname

Afgelopen zondag vertrok de veel besproken ‘nieuwe’ SLM Boeing 777 uit Suriname richting Amsterdam, voor wellicht de laatste stap in het ETOPS certificeringsproces. Het vliegtuig kwam maandag aan op Schiphol en vertrok vanmorgen om 11.31u weer richting Frankfurt (Duitsland).

In Duitsland zal de ‘Bird Of The Green Paradise‘ een reguliere A-check ondergaan bij Lufthansa. De A-check is een doorsnee check/onderhoud en is te vergelijken met een ‘kleine beurt bij auto’s’. Het vliegtuig wordt bij Boeing geleased en die heeft het onderhoud in samenspraak met de SLM neergelegd bij Lufthansa Technik in Frankfurt.

Na dit onderhoud, dat elke 400-600 vlieguren plaats vindt, komt de SLM machine donderdag om 15.00u terug in Amsterdam. Naar verwachting zal dan vrijdag om 10.20u teruggevlogen worden naar Suriname, waarbij net als op de heenweg de gewone ETOPS vliegroute wordt aangehouden.

ETOPS is een afkorting van Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards. Deze standaard is opgesteld door de ICAO. De regel maakt vliegen met tweemotorige vliegtuigen mogelijk tussen twee vliegvelden die verder dan 120 minuten uit elkaar liggen.

Het minimaal 1 keer heen en weer vliegen op de ETOPS route Paramaribo – Amsterdam, is een vereiste in het certificeringsproces voor de SLM Boeing.

Tijdens deze vlucht zal ook een andere eis gecheckt worden, namelijk hoe het vliegtuig en de bemanning omgaan met het vliegen met 1 motor. Hiervoor zal tijdens het vliegen 1 motor worden uitgeschakeld en een tijdje zo worden gevolgen. Daarna wordt het proces herhaald met de andere motor.

Als alles goed verloopt zal binnen 2 a 4 weken de officiƫle ETOPS certificering van de SLM Boeing 777 volgen.