Crimineel steelt auto en wil geld van eigenaar om voertuig terug te geven

De politie in Suriname heeft een 32-jarige man aangehouden die de auto van een ondernemer wegnam. Toen de ondernemer zijn auto terugvond, weigerde de dief de benadeelde deze terug te geven. Hij hield de eigenaar van het voertuig voor dat hij slechts hierover kon beschikken, indien hij hem een bedrag van U$ 2.000 zou betalen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Een ondernemer deed op 18 november aangifte bij de recherche van regio Oost. Volgens zijn verklaring reed hij in de nacht van zondag 15 op maandag 16 november in zijn auto met twee arbeiders over de weg naar Langatabbetje. Op een bepaald moment kwam het voertuig vast te zitten in de modderpoel. Hij liet één van zijn arbeiders achter om op de auto te letten en ging met de andere op zoek naar hulp.

Na enige tijd werd de ondernemer door de arbeider die op het voertuig moest letten gebeld dat een manspersoon met geweld hem de autosleutel afhandig heeft gemaakt. Uit vrees dat het om dieven ging, rende de arbeider weg om een veilig onderkomen te zoeken.

Toen de aangever terugkeerde naar de plek waar de auto vastzat, trof hij niemand aan. De auto was inmiddels door vermoedelijk de manspersoon weggenomen. Aangezien hij zelfs ondernemer is en bekend is met dat gebied, ging hij met zijn arbeiders op zoek naar zijn auto en vond het voertuig in hetzelfde gebied.

De man die de auto wegnam is de 32-jarige G.B. Hij weigerde de aangever zijn auto terug te geven en hield de eigenaar van het voertuig voor dat hij slechts hierover kon beschikken, indien hij G.B. een bedrag van U$ 2.000 betaalde.

De politieambtenaren deden het gebied aan en troffen zowel de verdachte G.B. als de auto aan. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, waar hij werd voorgeleid. G.B. heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit.

G.B. is op woensdag 18 november, na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de recherche van regio Oost voor diefstal en afpersing in verzekering gesteld meldt de politie.