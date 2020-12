Lichaam in vat is van 32-jarige Columbiaan

Het ontzielde lichaam dat in het vat werd aangetroffen, is van de 32-jarige Columbiaan Victor Serrato Novoa. Hij is op zaterdag 28 november door twee opvarenden op de Suriname rivier ter hoogte van Domburg gesignaleerd, waarna zij de politie inschakelden.

Het lijk van Serrato was in een vat geplaatst die voorzien was van drie sloten, waarbij zijn voeten zichtbaar waren.

De politie van het bureau Domburg schakelden overige instanties in en werd de locatie aangedaan. Op grond van de aangetroffen letsels op het lijk dat gekneveld was, bestaat het vermoeden dat Serrato is vermoord en daarna in het vat op de rivier is gedumpt.

Dit misdrijf wordt door de onderzoekers in relatie gebracht met een zaak van vermissing / gijzeling die de politie op woensdag 25 november kreeg. Volgens die melding was Serrato door twee nep-politieagenten die zich voordeden als mannen van een speciale politie-eenheid gegijzeld. Gelet op zijn kleding hebben vrienden het ontzielde lichaam positief herkend als te zijn dat van Serrato.

Op camerabeelden is te zien dat Serrato op 25 november in gezelschap was van een manspersoon met een grijs gelakte Toyota Vitz. Serrato stapte een aantal keren in- en uit het voertuig.

Het voertuig van de manspersoon, de Dominicaan Abreu Ott Neftali is wel aangetroffen op het terrein van bedoelde Mall, maar van hem ontbreekt elk spoor. Abreu is voor het laatst op 25 november door familieleden gezien, waardoor de familie op zondag 29 november aangifte van vermissing deed van Abreu op het politiebureau Nieuwe Haven.

De afdeling Kapitale Delicten die belast is met het onderzoek werkt aan de aanhouding van de twee verdachten.