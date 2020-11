In Suriname is de 51-jarige M.A. op donderdag 26 november 2020, na een ingesteld onderzoek

door de recherche van regio West aangehouden. Deze verdachte wordt verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan

zedenmisdrijven. Dat meldt de Surinaamse politie zojuist.

Betrokkene is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. het is niet bekend om welke misdrijven het gaat. Het onderzoek in deze zaak duurt voort, aldus de politie vandaag.