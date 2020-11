Stiefvader van scholiere die zelfmoord pleegde vast voor zedenmisdrijven

Bizarre ontwikkeling in de zaak van het 12-jarig schoolmeisje Stefanie, dat in Nickerie kwam te overlijden nadat ze een verdelgingsmiddel had ingenomen. Haar stiefvader, die huilend bij Action Nieuws Suriname in beeld was, is op donderdag 26 november 2020 aangehouden vanwege zedenmisdrijven.

Het gaat volgens de Surinaamse politie om de 51-jarige M.A. Hij wordt verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan zedenmisdrijven. De man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Eerder zei deze M.A. dat het meisje zich van het leven had beroofd, vanwege gebeurtenissen op school en pesterijen die het meisje zou hebben ondervonden van enkele juffen.

Of de zedenmisdrijven van M.A. iets te maken hebben met de zaak en/of de dood van het 12-jarig meisje, is nu niet bekend.