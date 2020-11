Minister Nurmohamed pleegt overleg met Guyanese collega Edghill

De Guyanese minister Juan A. Edghill van Openbare Werken Guyana bracht een werkbezoek aan zijn Surinaamse collega, Riad Nurmohamed. Tijdens deze bijzondere meeting waren ook aanwezig, minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), Ranu Mathura namens N.V. Luchthavenbeheer, Guyanese ambassadeur Elisabeth Harper en Civiel technische werken (CTW) directeur Santosh Soman van Openbare Werken.

Dit markante moment betrof de eerste officiele meeting van een werkgroep die door de presidenten Chandrikapersad Santokhi van Suriname en Irfaan Ali van Guynana is samengesteld. Het team wordt onder andere belast met taken als transport over de Corantijnrivier en eventuele verbetering van de samenwerking als het gaat om de Canawaima veerverbinding.

Verder is er ook een agreement getekend voor het aanleggen van een glasvezel kabelverbinding en bustransport tussen Suriname en Guyana. Op dinsdag 24 november is er een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen beide landen, betreffende infrastructurele projecten, onder andere de brug over de Corantijnrivier.

Bij de ondertekening van een Request for Expressions of Interest is aangegeven dat bedrijven die studies willen doen met betrekking tot het bouwen van de brug over de Corantijnrivier, zich mogen registreren tot 15 februari 2021. Daaropvolgend vindt er een evaluatie plaats, door zowel Suriname als Guyana, waar ge√Įnteresseerde ondernemingen die de studie binnen 12 maanden in staat zijn af te ronden, zullen worden opgeroepen.