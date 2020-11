Dit jaar geen meterslang Kerstbrood snijden bij Fernandes

Het traditionele snijden en uitdelen van meterslange Fernandes Kerstbrood zal dit jaar niet plaatsvinden, vanwege de huidige COVID-19 situatie in Suriname. Het Surinaamse bedrijf heeft echter wel een alternatief bedacht en wel een live event: het Virtueel Fernandes Kerstbrood Festijn.

“Fernandes Kerstbrood Festijn is coming to town live met leuke prijzen en giveaways. Dit jaar doen wij het Festijn Live op ATV-Suriname. Save the date, so you don’t miss it” schrijft het bedrijf op Facebook. Dit zal aanstaande zaterdag 28 november plaatsvinden.

De Fernandes Bakkerij luidt hiermee haar Kerstbrood-periode in. Het bedrijf zal komend weekend ook een voor haar nieuw product lanceren namelijk de banketstaaf, zegt een medewerker tegen ABC Online: