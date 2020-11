Nederlands regeringstoestel met minister Blok aangekomen op Zanderij

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is vanmiddag met het Nederlandse regeringstoestel (foto) vanuit Curaçao aangekomen in Suriname. Woensdag is hij te gast bij de viering van 45 jaar Surinaamse onafhankelijkheid.

Het Nederlands regeringstoestel is een vliegtuig voor het vervoer van leden van het Nederlands Koninklijk Huis en Nederlandse regeringsfunctionarissen, zoals de premier en andere ministers. Het huidige regeringstoestel is een Boeing 737 BBJ met registratie PH-GOV. Het wordt gevlogen door piloten van de KLM.

Blok nam begin deze week het Nederlandse regeringsvliegtuig om, na een omweg via de Caribische landen in het koninkrijk, woensdag in eigen persoon in Paramaribo aanwezig te zijn.