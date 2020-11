Politiebond heft acties op na gesprek met vp Brunswijk

De Surinaamse Politie Bond (SPB) is na haar ALV vanmiddag vertrokken naar het regeringsgebouw. Daar heeft zij een motie aangeboden aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Brunswijk is in overleg gegaan met het bestuur van de SPB en samen is er een oplossing gekomen in het geschil dat de bond heeft met de minister van Justitie en Politie.

Alle onderinspecteurs die daarvoor in aanmerking komen en voldoen aan de eisen worden maandag a.s. bevorderd. Ook worden alle rekruten van de lichting 2019/2020 op 14 december beëdigd en bevorderd tot aspirant agent van politie.