Vluchtende dief door politie neergeschoten

De politie in Suriname heeft zaterdagavond een vluchtende dief moeten neerschieten, omdat deze geen gehoor gaf aan het bevel en waarschuwingsschoten van de agenten om te stoppen. De man bleek een oude bekende van de politie te zijn, die nauwelijks een maand geleden in vrijheid was gesteld.

De politie van bureau Nieuwe Haven kreeg gisteravond een dievenmelding bij een bedrijf aan de Fred Derbystraat. Agenten gingen meteen op onderzoek uit en kwamen erachter dat de verdachten nog in het pand waren. Er werd assistentie van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) gevraagd en het gebied werd afgesloten.

Drie verdachten zagen kans om vanuit het dak van het pand te vluchten. Een van de verdachten werd in de Drambandersgracht gesignaleerd en werd gesommeerd te stoppen. Ondanks dit bevel en waarschuwingsschoten zette de verdachte zijn vlucht toch te voet voort.

De Surinaamse politie was daarom genoodzaakt vuurwapengeweld aan te wenden, waarbij de verdachte in zijn onderbeen werd geraakt. De man is per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.