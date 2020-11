Vertoning ‘Wan Pipel’ in Filmhuis Den Haag met speciale gast Jan Pronk

Ter gelegenheid van 45 jaar onafhankelijkheid van Suriname vertoont Filmhuis Den Haag op woensdag 25 november de Surinaamse film ‘Wan Pipel’, met oud-minister Jan Pronk als speciale gast.

Jan Pronk wordt door Ananta Khemradj geïnterviewd over zijn nieuwste boek Suriname van wingewest tot natiestaat. Pronk legt in dit boek verantwoording af voor de bijna dertig jaar waarin hij ten nauwste (veelal als minister, soms als Kamerlid) betrokken was bij het Nederlandse beleid inzake Suriname.

Dit interview wordt live gestreamd. In het laatste hoofdstuk schrijft Jan Pronk ook over de film Wan Pipel van Pim de la Parra die aansluitend vertoond wordt. Wan Pipel zal nog tot eind december in het filmhuis te zien zijn én vanaf 25 november ook op PICL.