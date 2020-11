De directeur-eigenaar van Sosar Express, Soerin Sardjoe en zijn zakenpartner Jeff Jaisri hebben donderdag rugspuiten gedoneerd aan het districtscommissariaat Wanica-Noordwest.

De donatie is bestemd voor de veldwerkers van het commissariaat in Suriname. Districtscommissaris Suraksha Sital-Hirasingh heeft de spullen in ontvangst genomen en de ondernemers hartelijk bedankt voor deze geste.