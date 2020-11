NPS over 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid Suriname

Op 25 november a.s. gedenken wij de historische dag waarop het Surinaamse volk de volle verantwoordelijkheid voor haar eigen ontwikkeling in handen nam. Suriname schaarde zich in de rij van naties die volwaardige soevereiniteit verwierven. De Staatkundige onafhankelijkheid van Suriname oftewel Srefidensi, volgens Henry de Ziel, was een feit. Met voldoening en gepaste trots heeft de regering onder leiding van premier Henck Arron de Republiek Suriname op 25 november 1975 gepresenteerd aan de wereld

Voor NPS, die in 1946 is opgericht, heeft de herdenking van de onafhankelijkheid een bijzondere dimensie. Het is immers Henck Alphonsus Eugène Arron geweest, de gedreven politieke leider van NPS, die samen met andere politieke partners erin geslaagd is de onafhankelijkheid te realiseren. Een grote verdienste van de heer Arron was zeker dat hij, door zijn persoonlijkheid en vastberadenheid, in staat was om politiek andersdenkenden voor nationale idealen, te winnen. In volle harmonie werd op 25 november 1975, ten overstaan van een enthousiaste menigte, de koloniale vlag voorgoed gestreken en de nieuwe vlag van de Republiek Suriname gehesen.

Aan de vooravond van vijfenveertig jaar staatkundige onafhankelijkheid richten we onze blik op een toekomst vol hoop; een toekomst waarin Suriname de jaren van algehele malaise achter zich laat. We hebben goede vooruitzichten omdat Suriname gezegend is met rijke natuurlijke- en menselijke hulpbronnen. Als samenleving staan we voor een zware en verantwoordelijke opgave, maar NPS gaat uitdagingen niet uit de weg. Samen met het Surinaamse volk dat keer op keer veerkracht heeft getoond zullen wij de uitdagingen trotseren.

De Nationale Partij Suriname, die mede regeerverantwoodelijkheid draagt, zal haar bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van ons land volgens haar doelgerichte ontwikkelingsvisie. De idealen van 1975 staan nog recht overeind. Centraal blijven staan democratie en rechtstaat, de fundamentele rechten van de mens, innovatie en een evenwichtige sociale- en economische ontwikkeling.

NPS feliciteert de totale bevolking en roept een ieder op om de handen in een te slaan om gezamenlijk te bouwen aan een gezonde en welvarende natie.

Paramaribo, 20 november 2020

De Nationale Partij Suriname