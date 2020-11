Docuseries over basketballer Charlon Kloof: ‘The Story Continues’

‘The Story Continues‘ is de titel van de docuseries oftewel vijf korte opnames waarin de kijker op een zeer gepassioneerde manier wordt meegenomen in de uitdagingen, waarmee Charlon Kloof te maken heeft tijdens zijn carrière als professioneel basketballer.

Charlon Kloof (Paramaribo, 20 maart 1990) is een Surinaams-Nederlands basketballer. Hij is geboren in Suriname, maar komt internationaal voor Nederland uit. Begin dit jaar 2020 scheurde Charlon zijn dijbeenspier af in Nederland tijdens zijn wedstrijd tegen Kroatië, en was uitgeschakeld voor het geheel seizoen.

Hij onderging een operatie gevolgd door een lang proces van revalidatie. De docuseries zijn tijdens deze periode gefilmd en ze leggen vast hoe Charlon zijn uitdagingen in het leven combineert met zijn rol als basketballer, vader, broer en meer. Hij houdt een aantal specifieke waardes hoog in zijn basketbal loopbaan. Deze waardes functioneren als kompas in zijn levensverhaal, en zij worden allemaal belicht in de docuseries.

We naderen het eind van 2020 en in de afgelopen maanden heeft Charlon laten zien dat hij ondanks alle tegenslagen op een bijzondere manier is ‘opgestaan’, want inmiddels sprint, scoort en speelt hij op 27 november 2020 weer met The Orange Lions op het veld voor de ​kwalificatie Europese Kampioenschappen 2022. Door middel van hard werken ‘The story continues’.

De launch van ‘The Story Continues’ zal plaatsvinden op Zondag 22 November via zijn Social Media Channels. Op dezelfde dag, wordt ook zijn website charlonkloof.com geïntroduceerd. Hiermee presenteert Charlon zijn persoonlijk merk aan zijn publiek. Zijn merk staat voor de beste versie van jezelf zijn, temidden van het samenspel van verlies en overwinning in het leven.

Charlon’s website licht een tipje van de sluier over hoe hij ondanks zijn tegenslagen heeft doorgewerkt naar het punt waarop hij zich nu bevindt. Dit jaar wordt wereldwijd gekenmerkt door enorme tegenslagen waar men zelf weinig grip of heeft. Nu is het geschikte moment voor Charlon om zijn supporters, vrienden en familie te inspireren met zijn verhaal.