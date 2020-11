COVID-19: Positief corona geval in Coronie

De afgelopen 24 uur zijn in Suriname 140 testen uitgevoerd en twee nieuwe coronagevallen geregistreerd. Een daarvan is in het district Coronie. Dat bleek donderdagavond na een update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

In het afgelopen etmaal zijn er verder 2 personen genezen verklaard. Het aantal actieve cases is hierdoor gelijk gebleven en bedraagt net als woensdag 22. Het aantal ziekenhuisopnamen is gestegen met 1 persoon naar 12. Daarvan worden 5 personen behandeld in de intensive care.