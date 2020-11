‘Ex-ministers kosten jaarlijks SRD 16,8 miljoen, SRD 15 miljoen daarvan naar ‘NDP ministers’

De staat Suriname betaald per jaar aan kosten voor ex-ministers ruim SRD 16,8 miljoen. Het grootste gedeelte, namelijk SRD 15 miljoen, gaat naar ministers die zijn voorgedragen door de NDP of exponenten van die partij.

Dat heeft minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken laten weten in de Nationale Assemblee. Somohardjo gaf een overzicht van de kosten per periode. Dat is als volgt:

De ‘revolutie-ministers’ van de periode 1980-1987 kosten SRD 3 miljoen per jaar;

Voor de periode 1996 tot en met 2000 zijn de kosten voor ex-ministers SRD 464.640 per jaar;

Voor ex-ministers uit 2000-2010 (periode Venetiaan) moet per jaar SRD 1,4 miljoen worden uitbetaald;

En van de afgelopen periode 2010-2020 (periode Bouterse) zijn de kosten voor de Staat voor ex-ministers enorm hoog namelijk SRD 12 miljoen per jaar.

Het gaat in die laatste periode onder president Bouterse om maar liefst 65 ministers. Sommigen hebben maar 1 jaartje gediend, maar maken aanspraak op alle voorzieningen. Daar wil de huidige Surinaamse regering van af.

Somohardjo zei verder dat de gewezen regering Bouterse/Adhin in totaal 17.864 ambtenaren in dienst heeft genomen. De bewindsman noemt dit a-nationalistisch en crimineel, omdat de regeerders vooraf al wisten dat deze arbeidskrachten niet betaald konden worden.

Luister hieronder naar Somohardjo: