Man belooft vriendin en buurvrouw boter en steelt pakken Marigold

De politie heeft de 42-jarige Carlos L. alias ‘Caatje’ aangehouden nadat hij op vrijdag 6 en dinsdag 10 november een aantal pakken roomboter van het merk ‘Marigold’ wegnam uit een supermarkt aan de Martin Luther Kingweg. Volgens het Korps Politie Suriname verklaarde de man dat hij de pakken boter heeft weggenomen, omdat hij zijn vriendin en een buurvrouw boter had beloofd.

De benadeelde winkelier maakte op dinsdag 10 november telefonisch contact met de politie van Domburg, nadat hij Carlos en zijn kompaan op heterdaad betrapte toen zijn enkele pakken roomboter in hun broekzakken wegstopten.

De winkelier sloeg alarm, waardoor beide mannen heel snel de zaak verlieten. De kompaan van Carlos ging een andere richting op en bij de komst van de politie was hij nergens te bespeuren. Carlos stapte in een lijnbus om uit handen van de politie te blijven.

Het gelukte de politieambtenaren de bus tot stoppen te dwingen, waarna zij overgingen tot de aanhouding van Carlos. Tijdens de aanhouding trof de politie enkele pakken boter in zijn broekzak. Er werd ook een geldbedrag van SRD 4.000 in beslag genomen bij de verdachte, die een bekende is van de politie.

De man is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld meldt de politie.