Man verlinkt op werk stelende vriendin bij werkgever na ruzie

De 27-jarige Ketura G., die zich schuldig zou hebben gemaakt aan het verduisteren van geld bij haar werkgever, is na een ruzie met haar vriend door hem verlinkt. De vriend die op de hoogte was van de verduisteringspraktijken van zijn vriendin, belde op zondag 8 november met de eigenares van het bedrijf en stelde haar in kennis van de verduisteringspraktijken.

Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. De eigenares, stelde binnen het bedrijf een onderzoek in, waarbij bleek dat er inderdaad op verschillende tijdstippen van dit jaar een groot geldbedrag is verduisterd door haar werknemer(s). De benadeelde wendde zich in de late avond van 8 november tot de politie en deed aangifte.

De politie van het bureau Latour heeft op maandag 9 en dinsdag 10 november vijf verdachten aangehouden. Dit vijftal dat werkzaam was bij het hoofdkantoor van een bedrijf aan de Industrieweg-Zuid wordt ervan verdacht zich op verschillende momenten van het lopend jaar schuldig te hebben gemaakt aan verduistering van een groot geldbedrag in Surinaamse Dollar.



In eerste instantie werden drie verdachten aangehouden en op een later tijdstip nog twee anderen. Het gaat in deze om Ketura G. (27), Alexandro K., Audrey K. en Bharti D. allen 25 jaar en de 20-jarige Parveen R. Laatst genoemde werkt inmiddels niet meer voor het bedrijf.

Alle vijf verdachten hebben op dezelfde werkwijze de gelden van het bedrijf ontvreemd. Wanneer klanten zich naar de zaak begaven om wat te kopen, werd dit aangeslagen op de kasregister, maar naderhand werd de opdracht weer gecanceld. Alle gelden van de gecancelde betalingen werden vervolgens ten eigen bate gebruikt.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle vijf verdachten in verzekering gesteld, meldt de politie.