De afgelopen 24 uur zijn er in Suriname geen nieuwe COVID-19 gevallen bijgekomen. Dat is af te leiden uit de update van de teller van de officiële COVID-19 website, die zondagavond is aangepast. Wellicht heeft het ermee te maken dat er de afgelopen 24 uur ook ‘maar’ 35 testen zijn uitgevoerd.

