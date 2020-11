Duorijder op bromfiets overreden door pick-up

De man die gisteravond het leven liet bij een aanrijding aan de Commissaris Weythingweg in Suriname, was de duorijder op een bromfiets die door een Mitsubishi pick-up werd aangereden. De duorijder genaamd ‘Jacky’ werd daarbij door de pick-up overreden.

Zowel de pick-up als de bromfiets reden over de Commissaris Weythingweg, komende vanuit de rotonde Magentakanaalweg en gaande richting Lachmonstraat. Door nog onbekende reden reed de pick-up de bromfiets van achteren aan, waarna de duo rijder onder de pick-up terecht kwam en werd overreden.

Zowel de bestuurder als de duorijder zijn Haïtianen en liepen zwaar letsel op. De duorijder liet ter plaatse het leven, terwijl de bestuurder van de bromfiets ‘Rony’ zwaargewond naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

De bestuurder van de pick-up, de 37-jarige D.D., was niet onder invloed van enige bedwelmende middelen en is wel in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. De bestuurder is na verhoor heengezonden. Zijn rijbewijs is door politie van Leiding 9a ingevorderd.

De voertuigen zijn voor herkeuring in beslag genomen. De zaak wordt overgedragen aan de Verkeersunit Midden voor verder onderzoek.