Ophaal van grofvuil in Nickerie afgesloten

Het ophalen van grofvuil in het district Nickerie is woensdag afgesloten. In de afgelopen weken zijn er in vier ressorten alle langs de openbare weg geplaatste grofvuil opgehaald door de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het districtscommissariaat.

De huishoudens hebben zich daarbij ook bereid getoond het vastgestelde minimumbedrag van SRD 50 voor transport te betalen.

Henarpolder, Oostelijke polders, Nieuw Nickerie en de Westelijke polders zijn aangedaan. In het ressort Wageningen wordt grofvuil regelmatig door het ministerie van Openbare Werken in Suriname opgehaald.