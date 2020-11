Auto met dode bestuurder uit kreek gehaald

In Suriname is een automobilist afgelopen nacht dood in een voertuig, dat in de kreek langs de Ringweg lag, aangetroffen. De politie van Geyersvlijt zag rond 03.30u tijdens een surveillance afgelopen nacht vier autobanden uitsteken in de kreek. Bij onderzoek bleek het te gaan om een auto die ondersteboven in de kreek lag.

De politie van Centrum werd ingeschakeld en een sleepwagen werd erbij gehaald. Deze haalde het voertuig uit de kreek waarbij de agenten ontdekten dat de bestuurder nog in het voertuig zat.

Volgens de eerst berichten gaat het om een brandweerman. De Surinaamse politie heeft het vermoeden dat het gaat om een verkeersongeval. De zaak is in onderzoek bij de politie.