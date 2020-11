Nep ‘bonumang’ probeert zelfmoord te plegen bij aanhouding

De Surinaamse politie heeft afgelopen dinsdag de 29-jarige Faried L. aangehouden. Hij zou zich meerdere malen schuldig hebben gemaakt aan oplichting en verduistering, door benadeelden voor te houden dat hij een ‘bonumang’ meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Enkele benadeelden deden aangifte bij de politie en verklaarden dat zij onder valse voorwendselen werden beetgenomen door Faried. Hij hield de benadeelden als zogenaamde bonumang (helderziende) voor dat ze de gouden sieraden die zij in hun bezit hadden aan hem moesten afstaan, omdat deze negatieve energie zouden bevatten.

De sieraden heeft de verdachte inmiddels verkocht. Ook deed de verdachte zich voor als te zijn een autohandelaar die auto’s spotgoedkoop kon importeren. Hij nam daarbij grote geldbedragen in ontvangst en daarna hoorden de aangevers niets meer van hem.

De verdachte Faried werd op zijn woonadres in het ressort Kwatta opgespoord en aangehouden. Bij het waarnemen van het politievoertuig, ging hij de woning binnen alwaar hij poogde zelfmoord te plegen. Met een scheerblad sneed hij zijn polsen door.

Faried werd vervolgens in de boeien geslagen en voor medische behandeling afgevoerd naar de spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling is hij ter voorgeleiding afgevoerd naar het politiebureau.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.

Het onderzoeksteam vermoedt dat Faried meerdere personen heeft benadeeld. Deze worden alsnog opgeroepen zich in verbinding te stellen met de afdeling recherche regio Midden die onder is gebracht in het gebouw van politie de Nieuwe Grond.