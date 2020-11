Onthulling nieuw naambord ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Het hoofdkantoor van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) aan de Mr. Eduard Bruma straat 52 is voorzien van een nieuw naambord. In verband met het vijftigjarig bestaan van het ministerie in juli j.l. en de toevoeging van twee directoraten, namelijk Werkgelegenheid en Jeugdzaken, is er ook een nieuw logo ontworpen. De onthulling vond op vrijdag 13 november plaats door minister Rishma Kuldipsingh. In het kader van Divali op zaterdag 14 november heeft de bewindsvrouw het personeel ook toegesproken.

De minister heeft aangegeven dat door middel van een gezonde samenwerking ondanks de verschillende culturen en geloofsovertuigingen van de personeelsleden het ministerie in Suriname naar grote hoogtes gebracht wordt. Er werd een uiteenzetting van het logo gegeven door Farley Tamsiran, de ontwerper van het logo en ICT deskundige op het ministerie.

De “A” waarin er drie blokjes die de drie directoraten Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken symboliseert staat voor Arbeid. Naast de “A” staat er een huisje, dat werkgelegenheid symboliseert. De letter “W” wordt gevormd door de letters “A” en “J”. De “J” staat voor Jeugdzaken met daarin een kind verwerkt dat enthousiast springt. Ook de kleuren zijn bewust gekozen bij de verschillende letters. Rood voor Arbeid, geel voor Werkgelegenheid en groen voor Jeugdzaken. “Het logo is in de vorm van een vogel, omdat wij ook naar grotere hoogtes gaan als ministerie”, gaf Tamsiran aan.

De bewindsvrouw heeft nogmaals naar de ondersteuning gevraagd van de totale directie, staf en personeel en hoopt op een verdere vlotte samenwerking teneinde gezamenlijk resultaten te behalen. De minister bemoedigde het personeel aan om zich te blijven inzetten. “Ik weet dat wij verschillende geloofsovertuigingen hebben, maar wij zijn in een land met een multiculturele samenleving, wij vieren van alles en van deze kant uit wens ik een ieder een Subh Divali en moge het licht van moeder Lakshmi op ons schijnen”.