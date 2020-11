Huidige vriend (24) stak ex-vriend (25) van 16-jarige tienermoeder dood

De Surinaamse politie heeft in het onderzoek, waarbij de 25-jarige Pascal Mac Andrew na een steekpartij dood in een woning te Oude Charlesburg werd aangetroffen, deze week de 24-jarige verdachte Rosjoto G. (foto) aangehouden. Volgens het Korps Politie Suriname is hij de huidige vriend van de 16-jarige A.A., die eerder in deze zaak is aangehouden.

Het vermoeden bestaat dat zowel Rosjoto G. als de 16-jarige A.A. betrokken zijn geweest bij de steekpartij. De man werd door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) op 9 november is opgespoord en aangehouden. Hangende het onderzoek is de 24-jarige overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Bij de voorgeleiding heeft hij bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan het strafbare feit. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is ook hij in verzekering gesteld.