President Santokhi neemt eerste Borgoe Srefidensi Edition fles in ontvangst

SAB in Suriname brengt ter gelegenheid van 45 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname op 25 november 2020,de Borgoe Srefidensi Edition uit. Deze Borgoe rum is een blend, gelagerd in eikenhouten vaten met een soepele smaak en uitzonderlijk lange afdronk.

Voor deze speciale gelegenheid zijn de kleuren van de Surinaamse vlag verwerkt in het Borgoe logo (foto onder). Het tandwiel in combinatie met de kleur rood symboliseert nostalgie, maar tegelijkertijd ook vooruitgang en strijd voor een beter bestaan.

De witte kleur symboliseert vrijheid en gerechtigheid, de groene kleur vruchtbaarheid en het goud symboliseert het vloeibaar Surinaams goud ‘Borgoe Rum’.

Gisteren vond de overhandiging plaats van de eerste Borgoe Srefidensi Edition fles aan president Santokhi. Op de foto de president samen met Anushka Partiman (marketingmanager) en Steven Ma Ajong (directeur SAB NV) rechts.