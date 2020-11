Tienermoeder (16) ziet vriend als inbreker en steekt hem dood

De man die vanmiddag dood met een steekwond werd aangetroffen in een woning aan de Oude Charlesburgweg in Suriname, is woensdag rond middernacht door zijn 16-jarige vriendin doodgestoken. De tiener die is aangehouden, verklaarde tegenover de politie dat ze dacht dat er een inbreker in het huis probeerde te komen. Nadat ze de man neerstak vluchtte ze weg met haar 1-jarig zoontje en twee andere kinderen.

Volgens haar eigen verklaring hoorde zij iemand aan de deur rommelen en heeft ze toen de deur open ging, de persoon direct een steek toegebracht. Nadat ze het huis uit vluchtte belde ze pas de volgende morgen naar de buren en de politie met de mededeling dat ze haar vriend zou hebben neergestoken.

Ze belde ook haar moeder in het buitenland, die op haar beurt een buurvrouw belde en vroeg om polshoogte te gaan nemen. Die buurvrouw zou naar de woning zijn gegaan alwaar ze bloed zag en de man levenloos in het toilet aantrof. De 16-jarige tienermoeder werd vervolgens gebeld en gevraagd om naar het huis te komen.

Daar aangekomen werd ze direct door de politie afgevoerd. Het slachtoffer is ook jonge kerel, volgens buurtbewoners een twintiger. Zijn lichaam is in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.