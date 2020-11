Nederlands gezin met zeilboot in Suriname

Een Nederlands gezin, dat met een zeilboot een zeiltocht rond de wereld maakt, is onlangs ook gestopt in Suriname. Het gaat om vader Timo, moeder Else en hun 3 jonge kinderen Alicia, Luca en Amélie. Het verhaal van dit ‘Team Ile du Nord’ is deze maand te lezen in het magazine Zeilen.

In het land maken ze kennis met de groene Surinaamse natuur, die zij niet gewend waren te zien tijdens hun zeiltocht over zee. Daar is immers sprake van oneindig blauw in verschillende tinten. In Suriname maken ze een jungletocht in hun eigen boot en varen via de Commewijnerivier het binnenland in.

Daar maken ze niet alleen kennis met de geschiedenis van de plantages, maar ook met onder andere vleermuizen en een boa constrictor van 3,5 meter. Hun avontuur getiteld ‘Op expeditie in Suriname’ is te lezen in het magazine Zeilen 11/2020 dat hier online te koop is.