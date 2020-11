D66: Maak visumvrij reizen tussen Suriname en Nederland mogelijk

D66 wil dat dit kabinet 2 miljoen Euro uittrekt om visumvrij reizen mogelijk maken tussen Suriname en Nederland. Nu heb je daar nog een visum voor nodig. Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zal dit samen met de overige coalitiepartijen deze week aan de kaak stellen bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer.



Warme banden met Suriname

Sjoerdsma: “Reizen tussen Suriname en Nederland moet en kan makkelijker. Veel Nederlandse Surinamers hebben familie in Suriname, en andersom. De bestaande visumplicht doet geen recht aan onze nauwe banden.”



Suriname in de Schengenzone

De Europese Commissie, beslist welke landen wel of geen visumplicht hebben voor de Schengenzone. Suriname moet daarom zelf een aanvraag indienen om vrijgesteld te worden van de visumplicht en voldoen aan alle voorwaarden voor visumvrij reizen. D66 wil dat Nederland Suriname ondersteunt bij het wegwerken van blokkades, zoals het feit dat Surinaamse paspoorten nog niet voldoen aan de biometrische vereisten.



Sjoerdsma: “D66 hecht veel waarde aan warme banden met Suriname. Na vertrek van Desi Bouterse kunnen we weer intensiever samenwerken. Zonder visum zal dat nog beter verlopen. Dat is goed voor de handel en het familiecontact. Wij zetten alles op alles om dit mogelijk te maken.”

