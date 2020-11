Binnenlandse Zaken lanceert online-registratie platform

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft een online-registratie platform voor landsdienaren ontwikkeld. De launch heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 november. Biza-minister Bronto Somohardjo heeft vol enthousiasme symbolisch de eerste registratie gedaan.

De online-registratie is bedoeld voor de landsdienaren die zich nog niet hebben geregistreerd. Volgens minister Somohardjo is het platform, dat als een helpdesk gezien kan worden, gecreëerd om kosten te besparen. “De helpdesk is actief van 08:00 uur tot 20:00 uur en wordt bemenst door gemotiveerde Bizanen, waarvoor ik bijzondere dank uitspreek”, aldus de bewindsman.

De minister hoopt in december al een duidelijk beeld te hebben over de status van alle landsdienaren van Suriname, zodat het personeelsbeleid efficiënt gemaakt kan worden. Hij doet een oproep aan alle landsdienaren die zich nog niet geregistreerd hebben, om dit alsnog te doen. Het doel hiervan is om duidelijkheid te brengen in hun rechtspositie. Als alles in kaart wordt gebracht, kan het ministerie overgaan tot het zoeken naar oplossingsmodellen die doelgericht en duurzaam zijn.