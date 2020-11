18-jarige vrouw steekt 25-jarige partner in rug na mishandeling

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag de 18-jarige Dayanara P. aangehouden nadat ze haar 25-jarige vriend Romario T. ettelijke steekverwondingen in zijn rug had toegebracht. Ze zou dat hebben gedaan omdat haar vriend Romario haar tot twee keren toe heeft mishandeld, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Centrum kreeg de melding dat er een man in zijn auto was aangetroffen met steekverwondingen aan het lichaam. De wetsdienaren deden de plek aan voor onderzoek. Het bleek te gaan om het 25-jarige slachtoffer Romario T. De man was op dat moment niet aanspreekbaar. Hij werd met de ambulance afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp voor het verkrijgen van medische hulp.

Dayanara verklaarde aan de politie dat haar vriend Romario haar tot twee keren toe heeft mishandeld. De tweede keer werd zij aan de Drambrandersgracht door haar vriend geslagen. Daarbij heeft zij op een onbewaakt moment Romario, met een scherp voorwerp in zijn rug gestoken. Dayanara stapte in een taxi en probeerde weg te komen.

Een oplettende burger reed de auto waarin de verdachte zat klem. De moedige burger hield de taxichauffeur voor dat de vrouw kort te voren een strafbaar feit had gepleegd. Intussen was de politie ingeschakeld en kon de vrouw worden aanhouden. Het scherp voorwerp waarmee zij haar partner in de rug stak, gooide zij in een vuilniscontainer. Op haar aanwijzing gelukte het de wetsdienaren om het voorwerp te achterhalen.

Het slachtoffer Romario is ter verpleging in de ziekeninrichting van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo opgenomen. Volgens de behandelende arts zal er operatief worden ingegrepen.

De vrouw is op zondag 8 november door de politie van het bureau Nieuwe Haven aangehouden voor onder andere poging tot moord, poging tot doodslag en zware mishandeling. Zij is hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld, na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie.

Het verdere onderzoek is overgedragen aan de politie van het bureau Nieuwe Haven aldus de politie.