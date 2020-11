Vandaag eerste online Surinaams-Nederlands Business Forum

Nederlandse ondernemers die benieuwd zijn welke kansen Suriname biedt voor hun bedrijf, kunnen vandaag (dinsdag 10 november) deelnemen aan het eerste digitale Surinaams-Nederlandse Business Forum. Dit forum is een uitwisseling met de Nederlandse minister Sigrid Kaag en de Surinaamse minister Albert Ramdin.

Sinds half juli is er in Suriname een nieuwe regering, onder leiding van Chandrikapersad Santokhi. Nederland en Suriname halen de banden weer aan. Tijdens dit eerste Surinaams-Nederlandse Business Forum vertellen de ministers meer over nieuwe handels- en investeringskansen voor Nederlandse bedrijven in Suriname.

Door de regeringswisseling kijken ook Nederlandse bedrijven naar Suriname als mogelijke afzetmarkt en handelspartner. Tijdens het Business Forum wordt aangegeven wat het beleid van de nieuwe regering betekent voor de handel tussen de 2 landen. U hoort welke investeringsmogelijkheden er zijn, en in welke sectoren. Verder delen ondernemers die al actief zijn in Suriname hun ervaringen.

Dit online forum is interessant voor Nederlandse ondernemers die actief zijn in Suriname of dat willen worden. Het programma ziet er als volgt uit:

– Welkomstwoord van minister Kaag.

– Presentatie van minister Ramdin over het beleid van de nieuwe regering en de kansen voor het bedrijfsleven.

– Presentaties van ondernemers die hun ervaring van het zakendoen in Suriname met u delen.

– Q&A.