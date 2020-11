PAHO/WHO ondersteunen Volksgezondheid met testkits

De Pan American Health Organization (PAHO) heeft het ministerie van Volksgezondheid ondersteund met materiaal in het kader van de bestrijding van de COVID-19 epidemie in ons land. Het gaat om de donatie van 30.000 stuks antigeen sneltesten. Voor Suriname is het goed dat deze testen zijn overhandigd, zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Ons land behoort nu tot een ‘’sporadic cases’’ land in tegenstelling tot een ‘’community transmission’’ land wat de situatie voorheen was. Bij deze testen kunnen volgens de bewindsman de uitslagen binnen 20 minuten bekend zijn. Ze worden ook gebruikt voor personen die COVID-19 gerelateerde klachten vertonen.

Het is ook handig om deze testen in te zetten in het verre binnenland of bij de grenzen om zo snel mogelijk de status van een persoon die verschijnselen vertoont, vast te stellen. Het grote voordeel is dat hierbij de keten van behandeling van besmette personen sneller op gang kan worden gebracht. De deskundigen zullen het best aangeven waar en hoe deze testen ingezet kunnen worden.

Los van de antigeen sneltesten heeft het ministerie ook 67.000 PCR testkits in ontvangst mogen nemen. Samen met het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) zullen de testen worden ingezet voor de diagnostiek van het COVID-19 virus. Ramadhin is blij met de geste van de internationale gezondheidsorganisaties.

Karen Lewis-Bell, PAHO/WHO-vertegenwoordiger in ons land is ingenomen dat Suriname ook over de sneltest kan beschikken. Hierdoor kan de behandeling van personen die besmet zijn sneller en effectiever op gang komen. Ook benadrukt ze dat deze testen gebruikt moeten worden bij personen die COVID-19 symptomen vertonen. De schenking past binnen het kader van de technische samenwerking tussen de regering van Suriname en de PAHO/WHO.