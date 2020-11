Professional Private Security (PPS) bestaat 30 jaar in Suriname

Vandaag, 10 november 2020, is het 30 jaar geleden dat PPS N.V. een bescheiden start heeft gemaakt in de beveiligingssector. Dit familiebedrijf is gestart met de installatie van auto alarmsystemen en is inmiddels uitgegroeid tot een bijzonder succesvol bedrijf met 325 werknemers dat landelijk een breed scala aan hoogwaardige beveiligingsproducten en -diensten biedt. Recentelijk heeft PPS N.V. op 1 oktober 2020 tevens de PPS Store geopend, waar men terecht kan voor verschillende comfort- en veiligheidsproducten.

PPS N.V. is zich terdege ervan bewust dat zij haar succes te danken heeft aan haar huidige en voormalige klanten, alsmede aan haar huidige en voormalige nationale en internationale partners. Door de jaren heen heeft de organisatie vele mooie, leerrijke en tevens uitdagende momenten meegemaakt. PPS N.V. heeft uit deze – zowel positieve als minder positieve – ervaringen met klanten en partners geput, om zichzelf als organisatie continue te versterken en zodoende continue te werken aan de verbetering van haar producten en dienstverlening.

Als toonaangevend bedrijf erkent de organisatie het belang om te waarborgen dat vooral betrouwbaarheid, eerlijkheid entransparantie hoog in het vaandel worden gehouden. Daar het bij het ‘beveiligen’ vaak gaat om personen en zaken die onsdierbaar zijn, heeft PPS N.V. zich vanaf haar eerste operationele jaar eraan gecommitteerd om ook voor personen en bedrijven die geen klant zijn van PPS N.V., een oogje in het zeil te houden. Als gevolg van deze assertieve houding heeft de organisatie door de jaren heen een aanzienlijk aantal grote branden, mishandelingen en ongewenste situaties kunnen beperken en in sommige gevallen zelfs voorkomen. Dit alles heeft PPS N.V. bereikt zonder de inzet van enige vorm van geweld.

PPS N.V. is er trots op al 30 jaar met een enorme toewijding en enthousiasme, door middel van een onmisbaar team van security professionals, invulling te mogen geven aan hun kerndoel, te weten: ‘To Secure What is Valued Most’ en zal dit zeker ook de rest van haar bestaan blijven doen. De organisatie maakt graag van de gelegenheid gebruik om een ieder te danken die, in welke vorm ook, heeft bijgedragen aan het uitgroeien van PPS N.V. tot het solide en veelzijdig bedrijf dat het nu is.